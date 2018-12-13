Власти после реакции Путина начали проверять данные о пытках участников "Нового величия"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Проверка информации о применении пыток в отношении несовершеннолетних фигурантов уголовного дела организации "Новое величие" уже началась, сообщил "Интерфаксу" в четверг первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Поручение президент дал. Все поручения президента исполняются немедленно, поэтому как только дано поручение, запрос документов по всем поручениям проводился прямо во вторник", - сказал Кириенко.

11 декабря на заседании Совета по правам человека с участием президента РФ Владимира Путина член совета Николай Сванидзе упомянул уголовные дела организаций "Новое величие" и "Сеть". "Это плохие дела, там пытки, провокации и уже очень тяжелые последствия для здоровья двух молоденьких девочек, одна из которых несовершеннолетняя", - сказалСванидзе.

"Меня, честно говоря, забеспокоило, что вы сказали по поводу того, что совершаются правонарушения против несовершеннолетних. С этим, безусловно, надо поразбираться", - отреагировал Путин.

Уголовное дело в отношении участников молодежной организации "Новое величие" возбуждено по части 1 и части 2 статьи 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"), все фигуранты были помещены под стражу и под домашний арест в марте. Всего по этому делу проходят десять человек, среди которых 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик.

16 августа Павликова и Дубовик, в поддержку которых правозащитники и адвокаты организовали широкую общественную кампанию, по ходатайству следствия были переведены судом из СИЗО под домашний арест.

По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России после госпереворота. Сами они утверждают, что идею "создать организацию" им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. Как следует из показаний одного из фигурантов дела, участники организации планировали посещения ночных клубов, "в ходе которых хотели собирать компромат на российских чиновников". Однако, по словам адвоката Максима Пашкова, обвиняемые отказались от этой идеи, так как у них не было на это денег.