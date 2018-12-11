Путин заявил о необходимости изучения сталинских репрессий в школе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею усиления работы по информированию молодежи об историческом наследии России, в том числе о ее трагических страницах.

"Вы сказали, что многие, я даже записал - 47% из молодых людей ничего не знают о репрессиях. Конечно, возникает тяжелое чувство", - сказал он на заседании Совета при президенте по правам человека (СПЧ) во вторник.

Глава государства также выразил мнение, что если провести опрос среди российской молодежи о том, кто был первым космонавтом, то многие из них будут уверены, что это был гражданин США. Путин также полагает, что многие россияне не смогут назвать главное мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге.

"Это общая проблема. Мы, конечно, должны и сами знать, ничего не забывать и идущим за нами поколениям передавать эти объективные здания о нашей истории. Поэтому я поддерживаю ваше предложение, связанное с тем, что необходимо эту работу усилить, придать ей другое качество и значение", - сказал президент.

Так Путин отреагировал на предложение члена СПЧ Николая Сванидзе обеспечить включение в образовательные программы для старшеклассников тематических экскурсий в места, связанные с памятью жертв политических репрессий, и поручить министерству просвещения РФ разработку методических рекомендаций по изучению политических репрессий в СССР.