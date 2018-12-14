В Кремле пообещали опубликовать стенограмму встречи Путина с СПЧ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Полная стенограмма встречи Владимира Путина с членами президентского совета по правам человека будет опубликована на сайте Кремля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, мы с удовольствием это сделаем, здесь нет никакой проблемы, я еще раз повторяю. Здесь нет никакой секретности, поэтому если действительно это представляет интерес, то мы подготовим (стенограмму) и опубликуем", - заявил Песков журналистам в пятницу.

"Что касается закрытой части, то там на самом деле нет никакой секретности, ничего, просто, поскольку это не было в эфире, не слушали, не смотрели журналисты, мы не стали делать (расшифровку)", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил, что встреча 11 декабря изрядно затянулась, в связи с чем трансляция заседания по федеральным каналам была прервана. "Поэтому было решено, что, как только телеканалы прекращают свою трансляцию, соответственно, прекратилась и трансляция в пресс-центр. И вот оно (заседание) разделилось на открытую часть и закрытую часть", - сказал Песков, добавив, что в результате была расшифрована только открытая часть.

Ранее некоторые члены СПЧ заметили, что на сайте Кремля опубликована стенограмма только открытой части заседания, состоявшегося 11 декабря.