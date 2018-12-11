Главные новости
В РоссииПутин не исключил, что закон о митингах может быть скорректированВ РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейСпортСупруга Дениса Глушакова заявила в полицию об угрозах убийством с его стороны
В России Конфликт в Керченском проливе

Командир группы украинских кораблей, нарушивших границу РФ, не признал вину

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Командир группы украинских кораблей-нарушителей, задержанных в Керченском проливе, не признает вину в незаконном пересечении границы РФ, сообщил "Интерфаксу" во вторник его адвокат Николай Полозов.

"Сегодня я наконец-то встретился с Денисом Гриценко, который заявил, что не признает свою вину и преступником себя не считает", - сказал адвокат.

Он отметил, что когда следователь предложил его подзащитному провести допрос, Гриценко "написал, что считает себя военнопленным и отказался от дачи каких-либо показаний".

По словам адвоката, Гриценко осуществлял общее командование задержанными в Крыму украинскими судами.

"На мой вопрос Денис сказал, что в Крыму, при задержании, к нему силу не применяли. Также не было применено силы и со стороны спецназа, который этапировал. В Москве, сказал он, также давления не оказывается, относятся уважительно", - сообщил Николай Полозов.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по статье "незаконное пересечение государственной границы".

Арестованы 24 украинских моряка.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, Керченский пролив, Азовское море

Новости по теме

В России
Путин не исключил, что закон о митингах может быть скорректированПутин не исключил, что закон о митингах может быть скорректирован
Президент ответил на инициативу главы СПЧ, который указал на необходимость изменений в свете недавнего ареста Льва ПономареваПодробнее
 ВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне самолетаВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне самолета
"Победа" настаивала на том, что неограниченное количество букетов, портфелей и сумок представляет опасность во время полетаПодробнее
 РФ выразила готовность опубликовать переписку по взлому серверов демпартии СШАРФ выразила готовность опубликовать переписку по взлому серверов демпартии США
Переписка может быть обнародована в случае согласия американской стороныПодробнее
 Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублейРоскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей
Компания не подключилась к реестру запрещенных сайтов для того, чтобы фильтровать свою поисковую выдачуПодробнее
Глава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублей
Дуэль, на которую Виктор Золотов вызывал оппозиционера, пока так и не состояласьПодробнее
 Половина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семьеПоловина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семье
Каждый третий заявляет, что женщины в России сталкиваются с физическим насилием не сексуального характераПодробнее
 Установка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей
По информации "Коммерсанта", правительство планирует сделать установку таких интеллектуальных систем учета обязательнойПодробнее
 Суд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны АлексеевойСуд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны Алексеевой
Самого Пономарева на заседание не привезли, так как в спецприемнике не получили соответствующее письмо из судаПодробнее
 Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокПутин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток
С соответствующим предложением в октябре выступил только что назначенный врио губернатора ПриморьяПодробнее
 "ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет"ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет
Первый самолет с застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами вылетит в РФ во вторникПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин не исключил, что закон о митингах может быть скорректированВ РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейСпортСупруга Дениса Глушакова заявила в полицию об угрозах убийством с его стороныВ РоссииВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне В миреЧеловеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист ХашкаджиМоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метро

Неизвестный открыл стрельбу в кафедральном соборе на юге Бразилии

Погибли шесть человек, стрелок покончил с собой Подробнее

Что произошло за день: вторник, 11 декабря

Коллапс в столичном метро, неудачный пуск ракеты с военного полигона и удостоверение Штази на имя Путина Подробнее

В Египте запретили продажу "желтых жилетов" на фоне протестов во Франции

Глава грозненского "Мемориала" награжден франко-германской премией "за права человека"

Футболист "Спартака" Зобнин стал обладателем премии "Джентльмен года"

Фотохроника 11 декабря

Фотохроника 11 декабря6 фото

В "Единой России" потребовали отменить повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

ЕС перечислил Украине 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи

Мэй отправится в Ирландию для переговоров о Brexit

"Локомотив" объявил состав на игру с "Шальке 04"

"Шальке 04" - "Локомотив". Онлайн

"Шальке 04" - "Локомотив". ОнлайнВ первом тайме матча Лиги чемпионов счет равный - 0:0 Подробнее

В Саратовской области задержаны высокопоставленные наркополицейские

Экс-глава Nissan останется под арестом до 20 декабря

Десятки модных брендов пообещали к 2030 году на треть сократить выбросы парниковых газов

Власти Вильнюса увидели в "Доме Москвы" угрозу национальной безопасности Литвы

Бывшего канадского дипломата задержали в Китае

Командир группы украинских кораблей, нарушивших границу РФ, не признал вину

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');