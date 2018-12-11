Командир группы украинских кораблей, нарушивших границу РФ, не признал вину

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Командир группы украинских кораблей-нарушителей, задержанных в Керченском проливе, не признает вину в незаконном пересечении границы РФ, сообщил "Интерфаксу" во вторник его адвокат Николай Полозов.

"Сегодня я наконец-то встретился с Денисом Гриценко, который заявил, что не признает свою вину и преступником себя не считает", - сказал адвокат.

Он отметил, что когда следователь предложил его подзащитному провести допрос, Гриценко "написал, что считает себя военнопленным и отказался от дачи каких-либо показаний".

По словам адвоката, Гриценко осуществлял общее командование задержанными в Крыму украинскими судами.

"На мой вопрос Денис сказал, что в Крыму, при задержании, к нему силу не применяли. Также не было применено силы и со стороны спецназа, который этапировал. В Москве, сказал он, также давления не оказывается, относятся уважительно", - сообщил Николай Полозов.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по статье "незаконное пересечение государственной границы".

Арестованы 24 украинских моряка.