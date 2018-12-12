В Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с оценкой президентом Украины Петром Порошенко керченского инцидента как акта агрессии и войны, отмечают, что речь идет о провокации и нарушении госграницы РФ.

"Мы не согласны с такой трактовкой позиции", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов заявление Порошенко.

"Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушающей стороны", - добавил он.

На минувшей неделе Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что 25 ноября 10 российских военных судов открыли неспровоцированный прицельный огонь по украинским военным катерам и буксиру.

"Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - сказал украинский президент в эфире американского канала.

Он подчеркнул, что этот "акт агрессии" вызвал решительную реакцию всего мира, в частности, президента США, Евросоюза, "большой семерки", "большой двадцатки" и др.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила находившимся на суднах 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года.

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.