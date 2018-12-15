ВС России в 2018 году получили 35 новейших видов вооружений и военной техники

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные Силы России в нынешнем году приняли в эксплуатацию от промышленности более пяти с лишним тысяч образцов вооружений и военной техники, сообщил в субботу заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Мы в этом только году приняли на вооружение 35 новых образцов вооружения и военной техники", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, поступление новой техники "позволило выполнить задачи, связанные с формированием, переформированием соединений, воинских частей, организаций, переводом на новые штаты". "Это - больше десяти соединений и ряд воинских частей", - уточнил Булгаков.

Он сообщил, что в рамках "северного завоза" в отдаленные гарнизоны доставлены свыше 100 тысяч тонн материальных средств, что "гарантированно обеспечивает людей запасами на полтора года".

Говоря про исправность военной техники, генерал сообщил, что "мы на сегодня имеем коэффициент технической готовности или исправности 94%".