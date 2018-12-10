Пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" объяснили человеческим фактором

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Адмиралтейские верфи" оценивают повреждения, полученные в результате пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщил на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" глава "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Произошла нештатная ситуация. Был взрыв. Мы предполагаем, что причина в человеческом факторе. В конечном итоге разберется следствие, кто в итоге виноват в этом пожаре", - сказал он.

Говоря о причиненном в результате пожара ущербе, Бузаков отметил, что "цифра, которая названа, можете на нее ориентироваться".

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ущерб оценивается в 150 млн рублей.

Пожар на строящемся на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" произошел 27 ноября. По данному факту возбуждено дело. В СК сообщили, что в ходе выполнения строительных работ не было обеспечено соблюдение правил безопасности. В результате в помещении котельного отделения произошло возгорание, повредившее внутреннюю обшивку, проводку и электрооборудование.