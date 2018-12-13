Уголовное дело возбуждено в Приморье из-за долгов по зарплате

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело из-за задолженности по зарплате работникам крупного сельхозпредприятия ФГУП "Дальневосточное" в приморском селе Суражевка.

"По факту невыплаты заработной платы по материалам прокурорской проверки Следственным отделом города Артем СУ СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ", - сообщила прокуратура региона.

Надзорное ведомство уточнило, что за июль-первую половину ноября долг перед работниками составил 15 млн рублей. К настоящему времени долги по зарплате работникам полностью погашены, отмечает прокуратура.

Прокуроры потребовали от руководителя предприятия устранить нарушения законодательства по оплате труда, также из-за нарушений трудового законодательства административные дела.

Как сообщалось, на прошлой неделе более 60 из 221 работника ФГУП "Дальневосточное" из-за долга по зарплате в 14 млн рублей приостановили работу и заявили о готовности пикетировать трассу Артем - Находка. После погашения долгов коллектив вернулся к работе.

По словам врио директора ФГУП "Дальневосточное" Сергея Кульчина, с июня 2018 года начата процедура о признании предприятия банкротом из-за многомиллионных долгов.

Профсоюз ранее потребовал полного погашения долгов перед трудовым коллективом и принятия немедленных мер по спасению предприятия и сохранению рабочих мест.