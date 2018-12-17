Предприятия Якутии задолжали работникам более 140 млн рублей зарплаты

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Общий объем долга предприятий в Якутии по выплате заработной палаты составляет 144 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главы и правительства.

"По данным сводного мониторинга от 30 ноября текущего года с учетом оценки Сахастата, инспекции труда, прокуратуры республики задолженность отмечена в 44 организациях республики. Общий объем долга составил 144 млн рублей перед 1 тыс. 618 работниками", - приводятся в сообщении слова министра труда и социального развития республики Елены Волковой.

По данным мониторинга, наблюдается 12 предприятий, находящихся на различных стадиях банкротства с объемом задолженности более 63 млн рублей, что составляет 44,03% от общей суммы задолженности по предприятиям.

"Одной из основных проблем погашения задолженности в этих предприятиях является неисполнение принятых обязательств со стороны контрагентов", - сообщает Елена Волкова.

Министр отметила, что работе органов исполнительной власти республики по контролю за погашением задолженности по зарплате мешает удаленный доступ арбитражных управляющих.

"Кроме того, в отношении 12 предприятий-банкротов власти республики не являются их учредителями или акционерами, не входят в состав кредиторов. В связи с этим, работа органов исполнительной власти Якутии выстроена в пределах ограниченных возможностей путем постоянного направления писем, звонков, проведения встреч и переговоров, содействия в поиске покупателей", - добавила Елена Волкова.

Благодаря совместной работе органов исполнительной власти с соответствующими контрольно-надзорными органами, за период девяти месяцев 2018 года в полном объеме ликвидирована задолженность в 48 организациях на сумму более 1,097 млрд рублей перед 33 тыс. работниками.