Первый самолет с туристами прибыл из Китая в Уфу с задержкой на два дня

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "ИрАэро" прибыл из Хайкоу (остров Хайнань, Китай) в Уфу после длительной задержки, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе международного аэропорта "Уфа" в четверг.

"Самолет, на борту которого находились 374 пассажира, приземлился в 9:30 по местному времени (7:30 по Москве)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, уфимские туристы должны были вернуться из Хайкоу 5:00 (по московскому времени - ИФ) 11 декабря. Сначала время прибытия было отложено на 14:00 12 декабря, позднее перенесено на 22:25.

Авиакомпания "ИрАэро" вечером 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что "Жемчужная река" задолжала авиакомпании "ИрАэро" более $2,3 млн за ранее выполненные рейсы в Китай.

В понедельник авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что вывезет всех пассажиров за свой счет, а позже предъявит иск "Жемчужной реке". По данным перевозчика, на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов туроператора.