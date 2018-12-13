Почти 1700 клиентов "Жемчужной реки" пока не вылетели с острова Хайнань

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На острове Хайнань в Китае остаются 1687 туристов, купивших путевки туроператора "Жемчужная река", который в среду был исключен из реестра и не может продолжать туроператорскую деятельность, сообщает в четверг пресс-служба Ростуризма.

"В настоящий момент на острове остаются 1687 человек, 746 россиян уже возвращены на родину, в течение суток еще порядка 370 туристов будут отправлены домой. Также устанавливается количество туристов, которые самостоятельно покинули остров", - говорится в сообщении.

В среду в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что по данным туроператора на остров завезен 2431 турист. При этом лишь у 731 человека есть обратные билеты на рейсы "ИрАэро".

Накануне на заседании наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь" было принято решение вывозить за счет резервного фонда объединения только туристов без билетов. Самолеты для них предоставят другие туроператоры. Остальных должна вывезти сама авиакомпания "ИрАэро".

На прошлой неделе авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность туроператора в размере $2,3 млн. В результате на Хайнане застряли более 360 туристов, которые были размещены туроператором в гостиницах острова. Всего на острове находятся более 1,5 тыс. клиентов "Жемчужной реки", прилетевших на рейсах "ИрАэро".

В минувший понедельник авиакомпания заявила, что за свой счет будет вывозить туристов с Хайнаня до 14 декабря в связи с тем, что туроператор не хочет платить за вывозные рейсы. Часть задержанных туристов уже вернулась в Россию на рейсах "ИрАэро".

В среду Ростуризм объявил об исключении обоих юрлиц туроператора "Жемчужная река" из единого федерального реестра туроператоров из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.