Генпрокуратура насчитала шесть тысяч наркоманов среди детей и подростков в России

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Наркотики в России употребляют почти шесть тысяч несовершеннолетних, при это среди подростков растет смертность от наркотических веществ, сообщил генпрокурор России Юрий Чайка.

"Только по официальным данным, в стране около шести тысяч несовершеннолетних употребляют наркотики. В прошлом году от этого погибли 22 ребенка (рост в два раза), получили отравление более одной тысячи, из которых треть в возрасте до 14 лет", - сказал Чайка на заседании коллегии ведомства, посвященном профилактике наркомании среди несовершеннолетних.

Он отметил, что "в стране сформирована законодательная база, определены уполномоченные органы, которыми в целом проводится значительный объем работы, и, как следствие, снизилось число подростков больных наркоманией (-16%) и состоящих на учете в органах внутренних дел в связи с употреблением иных психоактивных веществ (-10%)".

Вместе с тем, признал Чайка, "ситуация заслуживает повышенного внимания".

В этом году, сообщил он, "на фоне незначительного сокращения зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных подростками (-1%), почти на две трети возросло число особо тяжких деяний, в первую очередь сбытов наркотиков, на треть - совершенных группой лиц по предварительному сговору".

"Приведенные данные не отражают фактические масштабы вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Эти деяния отличаются высочайшим уровнем латентности, поскольку все чаще совершаются с использованием новых технологий коммуникации, прежде всего сети Интернет. Однако адекватного ответа на эти угрозы пока не выработано", - сказал генпрокурор.

Он считает, что "причины тревожной ситуации в молодежной среде во многом обусловлены и недоработкой всех уполномоченных органов". В их деятельности прокурорами 43 регионов участвующими в проверке, выявлено 18 тысяч нарушений законов.

"Наиболее характерные из них - игнорирование вопросов раннего выявления наркопотребителей, отсутствие должного взаимодействия между органами системы профилактики, слабая координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних", - отметил Чайка.