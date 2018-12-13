СКР заинтересовался попыткой скрыть отравление пятиклассника наркотиком в Барнауле

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована по факту отравления ученика пятого класса наркотиком и попытки скрыть произошедшее руководством школы в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Алтайскому краю в четверг.

По предварительным данным, инцидент произошел в конце ноября 2018 года в школе №144. Предполагается, что запрещенное вещество могло быть "насваем", а по школе его распространял один из учеников.

"Учащемуся 5 класса после употребления данного вещества стало плохо. Узнав об этом, руководство школы не предприняло никаких мер по оказанию несовершеннолетнему медицинской помощи, а также скрыло данный факт от сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц учебного заведения.