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В "Пулково" за год не пустили на рейсы полторы сотни пьяных пассажиров

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) отметила снижение числа дебоширов в петербургском аэропорту "Пулково" и на бортах пассажирских самолетов, сообщила в интервью "Интерфаксу" начальник отдела СЗТП по надзору за процессуальной деятельностью органов СКР Светлана Харитонова.

За 10 месяцев 2018 года в "Пулково" не были допущены к полету 204 человека, из них 148 были в состоянии алкогольного опьянения. Остальных не пустили на борт за мелкое хулиганство, например, нецензурную брань и иные факты нарушения общественного порядка.

В 2017 на рейсы не пустили 290 человек, из них были пьяны 252.

Кроме того, в 2018 году 48 пассажиров по прилету в аэропорт "Пулково" были доставлены в полицию, из них 16 - за нахождение на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения, 26 - в связи с курением на борту воздушного судна, остальные - за невыполнение законных требований экипажа воздушного судна.

В 2017 году количество таких пассажиров составило 54 человека.

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