Пассажирский самолет ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при взлете в Уфе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Лайнер "Уральских авиалиний" при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

Как сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в службах аэропорта, самолет Airbus A321 выполнял рейс из Уфы в Нижневартовск.

"После взлета из аэропорта Уфы командир доложил о сильном ударе хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и потенциальном повреждении хвостового оперения. Было решено экстренно прервать полет и направить самолет на ближайший аэродром, где у авиакомпании есть ремонтная база - в Екатеринбург", - сказал собеседник агентства.

По его словам, лайнер удалось благополучно посадить в аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург). Никто не пострадал. Самолет от полетов отстранен, его осматривают техники.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" сообщили, что при взлете самолета Airbus A321 произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой частью фюзеляжа. "Командир воздушного судна принял решение о посадке в Екатеринбурге. Посадка прошла благополучно", - отметили в компании.

Для вылета в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт. Планируется, что самолет вылетит в 11:00 по местному времени (9:00 по московскому).

На время ожидания рейса 165 пассажирам предоставлены все положенные услуги в соответствии с законодательством.