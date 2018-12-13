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Беспилотник США провел очередную разведку в Донбассе и у побережья РФ на Черноморье

Вслед за ним у побережья России на Черном море совершил полет морской разведчик ВМС США

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в четверг провел многочасовые разведывательные полеты вдоль линии разграничения в Донбассе, а также у побережья Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний тяжелый беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, вначале провел пятичасовую разведку в Донбассе. В ходе полета он неоднократно подлетал на расстояние 45-60 км к границам Украины с Россией в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Затем, войдя в воздушное пространство над Черным морем в районе Николаевской области Украины, беспилотник приблизительно с 17:30 мск начал курсировать вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также Краснодарского края. В общей сложности в течение около пяти часов он совершил не менее четырех пролетов вдоль российского побережья на Черном море, в том числе к югу от Керченского пролива.

Между тем, после завершения полета беспилотника у границ России в Черном море появился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который продолжил разведку у российских берегов.

За российской территорией на Черном море в четверг также наблюдал "летающий радар" НАТО. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS, который способен с большого расстояния "сканировать" территорию противника, встав в круг, курсировал в районе побережья Румынии на Черном море.

Как сообщалось, 25 ноября пограничники РФ задержали корабли ВМС Украины, которые, по данным российской стороны, осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ в районе Керченского пролива.

После инцидента американские разведывательные самолеты США начали практически ежедневно проводить многочасовые полеты у морских границ России на Черном море.

Тем временем, в четверг около Мурманской области был зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V, вылетевшего с авиабазы в Англии. Кроме того, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил многочасовой полет вблизи расположенных на побережье Сирии российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тарту/

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Теги: США, Россия, Донбасс

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