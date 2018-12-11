Беспилотник ВВС США пять часов летал у линии разграничения в Донбассе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - На фоне сообщений о подготовке ВС Украины к проведению военной операции против самопровозглашенной Донецкой народной республики стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник совершил многочасовую разведку в районе линии разграничения в Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний разведывательный беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более пяти с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с ДНР и ЛНР. Он совершал полет на расстоянии 70-80 км к северу от линии разграничения и высоте около 15 тыс. метров, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

Американский беспилотник, предназначенный для ведения разведки на большую глубину территории противника, в ходе полета также несколько раз приближался на расстояние приблизительно от 45 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

Тем временем разведка ДНР сообщает о подготовке ВСУ к полномасштабным боевым действиям с целью захвата Новоазовска и Тельманово. В Донецке не исключают, что Киев может предпринять полномасштабное наступление уже в ближайшие дни.

"От нашей разведки поступают тревожные сообщения о подготовке Украины полномасштабного возобновления боевых действий на Мариупольском направлении. Целью наступления ВСУ будет захват территории районов Новоазовска и Тельманово и установление контроля над границей в н.п. Коньково и Холодное", - заявил журналистам ранее во вторник глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ВСУ подготовили ударную группировку численностью 12 тыс. человек, более 50 танков.

По данным разведки ДНР, Киев может использовать при наступлении запрещенное вооружение. "Речь о значительном количестве реактивных систем залпового огня "Смерч", - сказал Пушилин.

Кроме того, в Донецке не исключили организации спецслужбами Киева провокации на одном из химпредприятий Мариуполя. "Для оправдания себя в глазах западного сообщества киевский режим планировал совершить террористический акт на одном из предприятий Мариуполя. С высокой вероятностью это комбинат имени Ильича, где хранятся запасы аммиака. В реальности обострение Украине необходимо для продления военного положения в стране", - сказал глава ДНР.