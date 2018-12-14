Самолет ВВС Великобритании провел разведку у черноморского побережья России

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W в пятницу провел новый многочасовой полет вблизи Крыма, Керченского пролива и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский разведчик с бортовым номером ZZ665, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение около пяти часов курсировал вдоль побережья Краснодарского края и Крыма. Он также совершил несколько пролетов к югу от Керченского пролива.

Это уже второй полет самолета британских Королевских ВВС у российских берегов на Черном море после инцидента с украинскими боевыми кораблями вблизи Керченского пролива. Аналогичный полет был совершен 12 декабря.

Накануне стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk также провел многочасовые разведывательные полеты вдоль линии разграничения в Донбассе, а также у побережья Крыма и Кубани. Позднее к нему присоединился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который продолжил разведку у российских берегов на Черном море, в том числе вблизи Севастополя.

Кроме того, за российской территорией на Черном море в четверг наблюдал "летающий радар" НАТО. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS, который способен с большого расстояния "сканировать" территорию противника, встав в круг, курсировал в районе черноморского побережья Румынии.

Как сообщалось, 25 ноября пограничники РФ задержали корабли ВМС Украины, которые, по данным российской стороны, осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ в районе Керченского пролива.

После инцидента американские разведывательные самолеты США начали практически ежедневно проводить многочасовые полеты у морских границ России на Черном море.