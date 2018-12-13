Рейс с туристами "Жемчужной реки" прибыл из Хайкоу в Самару после 40-часовой задержки

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Boeing 777-200 авиакомпании "ИрАэро", вылетевший днем в четверг из Хайкоу (Хайнань, Китай), приземлился в пункте назначения - самарском аэропорту "Курумоч". Как сообщает онлайн-табло самарского аэропорта, рейс прибыл в 23:31 по московскому времени.

По информации пресс-службы "Курумоча", на борту находилось более 300 пассажиров.

Ранее сообщалось, что первоначально прибытие в Самару планировалось на 5:15 мск 12 декабря. Таким образом, задержка рейса составила около 40 часов.

На прошлой неделе авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность туроператора в размере $2,3 млн.

10 декабря авиакомпания заявила, что за свой счет будет вывозить туристов с Хайнаня до 14 декабря в связи с тем, что туроператор не хочет платить за вывозные рейсы. Впоследствии часть задержанных туристов вернулась в Россию на рейсах "ИрАэро".

13 декабря пресс-служба Ростуризма сообщила, что на острове Хайнань в Китае остаются около 1,7 тыс. российских туристов. "В настоящий момент на острове остаются 1687 человек, 746 россиян уже возвращены на родину, в течение суток еще порядка 370 туристов будут отправлены домой. Также устанавливается количество туристов, которые самостоятельно покинули остров", - говорилось в сообщении ведомства.