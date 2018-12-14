Минздрав РФ начал готовить закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав РФ начал подготовку законопроекта об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе, на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав до февраля 2019 года в рамках национального проекта "Демография" подготовит предложения по увеличению возраста, с которого разрешено продавать алкоголь в России.

"Мы говорили, что есть примеры множества стран, в том числе стран Содружества Независимых Государств, которые в разное время принимали решения об увеличении возраста продаж до 19, до 20, до 21 года. Все эти варианты будут рассмотрены", - сказала тогда Голикова журналистам.

В ноябре опрос ВЦИОМ показал, что 78% россиян одобряют идею повышения возраста для продажи алкоголя в РФ с 18 лет до 21 года.