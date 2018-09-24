Минздрав РФ подготовит проект об увеличении возраста, с которого можно покупать алкоголь

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав до февраля 2019 года в рамках национального проекта "Демография" подготовит предложения по увеличению возраста, с которого разрешено продавать алкоголь в России.

"Мы говорили, что есть примеры множества стран, в том числе стран Содружества Независимых Государств, которые в разное время принимали решения об увеличении возраста продаж до 19, до 20, до 21 года. Все эти варианты будут рассмотрены", - сказала Голикова журналистам в понедельник, уточнив, что речь идет о продаже алкогольной продукции.

По ее словам, такие предложения могут войти в концепцию по увеличению продолжительности здоровой жизни, которую будет готовить министерство здравоохранения РФ.

"Минздрав должен подготовить соответствующую концепцию, сроки подготовки такой концепции - 1 февраля 2019 года - в рамках как раз национального проекта "Демография", - сказала Голикова.

Она отметила, что концепцию еще предстоит обсудить, и подчеркнула, что "никакие решения приниматься без обсуждения не будут".

"Но все исследования говорят, что сейчас риски сокращения продолжительности жизни от вредных привычек весьма велики", - сказала зампред правительства.