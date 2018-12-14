Семейство мытищинских бобров не выселят с Яузы до весны

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Подмосковное семейство бобров до весны не будут выселять с Яузы в рамках работ по экологической реабилитации реки, сообщили в пресс-службе администрации Мытищ.

"Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросу защиты семейства бобров, обнаруженных при проведении работ по реабилитации реки Яузы. Во время заседания было принято решение оставить бобров на зиму в Мытищах", - сказали в пресс-службе.

Изначально было принято решение переселить бобров в Воронежский заповедник, где согласились принять животных на передержку. Однако процедура переселения животных неоправданно сложная: много времени потребует оформление документов, а также карантин, который необходимо выдержать.

"В настоящее время прорабатывается вопрос по отправке бобров весной 2019 года в Талдомский заказник. Поскольку он находится в Московской области, процедура передачи животных будет гораздо проще", - отметили в администрации города.

Уточняется, что рабочая группа ищет специалистов, которые смогут выловить бобров без вреда для животных.