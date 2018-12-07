Мытищинских бобров выселят с Яузы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Решение о переселении бобров, живущих на реке Яуза, в более безопасное для них место принято на совещании рабочей группы по общественному контролю за ходом выполнения работ по экореабилитации, сообщает сайт администрации Мытищ.

"На данный момент единственный вариант - переселение бобров на передержку с последующим выпуском в природу где-либо, но не здесь. Условия города совсем для них не благоприятны", - приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой лесоводства экологии защиты леса Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана Владимира Липаткина.

В ходе обсуждения члены группы подтвердили, что единственно верным способом спасения бобров будет их переселение в Воронежский заповедник, где уже согласились принять животных на передержку.

В пресс-службе администрации пояснили, что рабочей группе предстоит найти людей, которые смогут выловить бобров, не причиняя им вреда, а также решить, стоит ли возвращать животных в город после проведения всех работ по очистке реки.