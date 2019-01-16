Новые виды насекомых и мхов нашли ученые в Лапландском заповеднике

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Лапландском государственном заповеднике (Мурманская область) ученые обнаружили новые и редкие для этой территории виды насекомых и мхов.

Как сообщается на сайте заповедника, в прошлом году его сотрудники анализировали энтомологические сборы 2017 года. Благодаря этому обнаружено 196 новых видов насекомых, а также насекомые, редко встречающиеся на севере Европы, новые для фауны Мурманской области и европейской части России.

Так, впервые в России был обнаружен редкий европейский вид зеленомошниц Kowarzia tenella, впервые в Заполярье найдены представители семейства злаковых мушек Gaurax dubius, дорожных ос Arachnospila hedickei, пчел настоящих Osmia uncinate, песочная оса Crossocerus walkeri и другие.

"Впервые в Лапландском заповеднике встречены два вида ос-блестянок: Chrysis angustula, Сhrysis borealis", - отмечают в заказнике.

Кроме того, в заповеднике обитает редкий европейский вид Stenomacrus ungula из семейства наездников-ихневмонид. Единичные находки зафиксированы ранее в Фенноскандии, Ирландии и Болгарии. Распространение этого насекомого пока еще слабо изучено.

Также ученые обнаружили 13 новых для этой территории видов мхов.

Лапландский заповедник - один из старейших в России, создан в 1930 году. Его главным предназначением стало сохранение северной тайги, горных тундр и популяции дикого оленя. В 1985 году решением ЮНЕСКО заказник включён во Всемирную сеть биосферных резерватов.