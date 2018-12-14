Клименко предложил присвоить имя Дурова законопроекту об автономном Рунете

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Появление законопроекта о защите Рунета от внешних кибератак, предполагающий возможность его автономной работы, во многом предопределила история с блокировкой в России мессенджера Telegram, считает директор и владелец интернет-компании LiveInternet и основатель и владелец новостного агрегатора Mediametrics, бывший советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

Клименко обратил внимание на то, что "подобные резонансные законы обычно получают имена своих создателей, например, "пакет Яровой". "И, мне кажется, в этом случае у закона появится народное наименование - имени Дурова", - сказал Клименко в пятницу "Интерфаксу".

"В некотором смысле Павел Дуров провел эффективные "учения", по результатам которых видно, что текущее законодательство в области регулирования интернета не позволяет эффективно защищать интересы государства", - заявил он, добавив, что "учения пошли на пользу, и предлагаемые методы и технологии обеспечат эффективную защиту государства от кибератак".

Законопроект о защите Рунета

Ранее в пятницу в Госдуму был внесен законопроект по защите российского сегмента интернета от кибератак и других агрессивных действий из-за рубежа, в том числе из США. Как говорится в пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении "Интерфакса", проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США". Авторы законопроекта - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.

В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения. "Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. "Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет", - говорится в записке.

Законопроект по защите Рунета от киберугроз из США позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ, заявил один из авторов документа Клишас.

Попытка блокировки Telegram

Претензии российских властей к Telegram возникли в 2017 году в связи с отказом компании исполнять приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей для дешифровки сообщений.

Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за неисполнения сервисом требований ФСБ, которое было удовлетворено 13 апреля. Это решение позднее также было оставлено судом апелляционной инстанции без изменений.

Представители компании, а также ее основатель Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений. Все решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Мессенджер Telegram сохранил свою работоспособность на территории России.