Фракция "Единой России" обсудит законопроект об автономном Рунете на следующей неделе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Фракция "Единой России" обсудит законопроект о защите Рунета на следующей неделе, сообщил первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев.

"Мы должны защитить наших граждан, органы государственной власти и местного самоуправления от хищения данных и их искажения, атак на серверы и подобных негативных влияний. Поэтому я думаю, что концепция законопроекта заслуживает поддержки. Думаю, что уже на следующей неделе мы во фракции обсудим этот законопроект", - цитирует Исаева в пятницу пресс-служба думской фракции "единороссов".

Ранее в пятницу в Госдуму был внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры. Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.

Исаев обратил внимание на то, что этот проект закона, "предусматривающий создание инфраструктуры для обеспечения работоспособности интернета в России, обоснован и будет внимательно изучен депутатами фракции в самое ближайшее время".

Как подчеркнул представитель парламентского большинства, "мы живем в условиях информационных войн, в условиях, когда на Россию оказывается массированное внешнее давление". Он также заметил, что в адрес России звучат обвинения в организации хакерских атак. "В свою очередь, в отношении России и ее серверов организуются атаки и ведется кибервойна. Может возникнуть ситуация, когда наши ресурсы, имеющиеся в качестве базовых серверы за рубежом в Интернете могут оказаться блокированными", - не исключил депутат.

В этом случае пострадают миллионы наших сограждан, полагает он. "Государство должно быть готово и к такому негативному развитию событий", - уверен политик. В этой связи Исаев поддержал "меры превентивного характера, чтобы не допустить возможных негативных последствий для российского сегмента Интернета".