Законопроект о защите рунета от кибератак из США внесен в Госдуму

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект по защите российского сегмента интернета от кибератак и других агрессивных действий из-за рубежа, в том числе из США, внесен в Госдуму в пятницу.

Как говорится в пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении "Интерфакса", проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

"В подписанном президентом США документе декларируется принцип "сохранения мира силой". Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании: "Россия, Иран, Северная Корея провели ряд безответственных кибератак, которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, нашим союзникам и партнерам и не понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать кибератаки в будущем", - говорится в записке.

"В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов", - отмечают авторы законопроекта.

Что прописано в законе

В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения.

"Создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

"Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет", - говорится в записке.

Также, по словам авторов законопроекта, вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети Интернет.

"Порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности сети Интернет и сети связи общего пользования Центром мониторинга и управления определяет правительство Российской Федерации. Меры реагирования определяются, в том числе, в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.