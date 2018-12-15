В РПЦ посчитали объединительный собор на Украине политическим мероприятием

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что т.н. объединительный собор, который прошел в субботу в Киеве, стал событием политической, а не церковной жизни.

"В потоке речей, которые прозвучали сегодня от политиков и неполитиков Украины, очень много говорилось о москалях, стране-агрессоре и новой свободе... И ничего - о вере, Христе и Евангелии. Вот, собственно, и все", - написал в своем телеграм-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его мнению, собор на Украине не стал объединительным, а новая церковь не будет автокефальной.

"Сегодняшнее собрание не стало объединительным. И стать таковым не могло, так как в нем как не собиралась, так и не приняла участия единственная каноническая церковь Украины во главе с блаженнешйим митрополитом Онуфрием. Факт участия двух митрополитов канонической церкви еще требует подтверждения, но даже если это так, то это лишь факт их биографии (печальной)", - пишет Легойда.

Таким образом, продолжает он, на Украине как был и как положено один митрополит, который имеет полное право называться Киевским, так и остается. "А как объяснить неожиданно взявшегося еще одного ("вдруг откуда ни возьмись") - это пусть теперь Стамбульский патриарх думает. Что и как сказать другим поместным церквам", - добавил спикер Русской церкви.

Кроме того, по его словам, самостоятельность (автокефалия) новой структуры остается "под большим вопросом": та информация об уставе, которая была опубликована недавно в украинских СМИ, говорит одно: "автокефалия будет существовать лишь на словах".

"На деле - полная зависимость от Стамбула", - отмечает Легойда.

Как сообщалось, в субботу вечером объединительный собор, проходивший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, избрал главу единой поместной церкви - им стал Епифаний Думенко, ставленник лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета Денисенко, наиболее влиятельной фигуры среди неканонических православных лидеров страны.

Таким образом был сделан еще один шаг к получению томоса об автокефалии, которой власти Украины добиваются от Константинополя с апреля. Порошенко объявил, что Епифаний поедет вместе с ним за томосом в Стамбул, где получит этот документ из рук патриарха Варфоломея.