РПЦ назвала ничтожным прошедший в Киеве объединительный собор

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают канонически ничтожным прошедший в субботу в Киеве объединительный собор, на котором был избран глава новой украинской церкви, независимой от Москвы.

"Неканоническое собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью - не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим предстоятелем. Для нас это событие ровно ничего не означает", - заявил "Интерфаксу" в субботу замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Не понимаю, на что надеялись два архиерея законной Украинской православной церкви, которые на него пришли. Жалко их всех. Печальная участь", - добавил он.

Как сообщалось, в субботу вечером объединительный собор, проходивший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, избрал главу единой поместной церкви - им стал Епифаний Думенко, ставленник лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета Денисенко, наиболее влиятельной фигуры среди неканонических православных лидеров страны.

Таким образом был сделан еще один шаг к получению томоса об автокефалии, которой власти Украины добиваются от Константинополя с апреля.

Порошенко объявил, что Епифаний поедет вместе с ним за томосом в Стамбул, где получит этот документ из рук патриарха Варфоломея.