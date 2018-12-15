Порошенко лично поедет за томосом об автокефалии в Константинополь

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поедет в Стамбул вместе с новоизбранным предстоятелем поместной православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием для получения томоса.

Выступая на Софийской площади в Киеве и представляя предстоятеля новой поместной православной церкви, Порошенко сказал, что митрополит Епифаний "вместе с украинским президентом поедет в Константинополь в начале января и получит долгожданный томос".

Чуть ранее Порошенко еще раз подчеркнул, что государство "не будет вмешиваться в дела церковные".

Ранее сегодня по окончании объединительного собора в Киеве президент объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко.

Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии.