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Повторные выборы губернатора стартуют в Приморье

За пост главы Приморья будут бороться четыре кандидата

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Жители Приморского края в воскресенье, 16 декабря, на повторных выборах будут выбирать губернатора региона.

В крае в 8:00 по местному времени (01:00 по московскому времени) откроются 1311 стационарных участков, также образованы 262 временных - в больницах, аэропорту, на территории воинских частей и на судах.

По данным на 1 июля, в Приморье зарегистрированы 1 млн 456 тысяч 292 избирателя.

За пост главы Приморья будут бороться четыре кандидата - депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста", депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России". Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов.

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Первую попытку избрать в Приморском крае губернатора предприняли в сентябре. Выборы проходили в два тура. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.

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Теги: Приморье

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