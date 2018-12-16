Явка избирателей на выборах в Приморье к полудню составила почти 14%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Явка избирателей на повторных выборах губернатора Приморского края за первые четыре часа составила почти 14%, сообщила секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

"По данным на 12:00, явка составила 13,97%, это 204 тысяч 614 избирателей", - сказала Камаева журналистам.

По ее словам, наименее активно голосуют избиратели в Первомайском районе Владивостока, где явка составила 7,74%.

"Самая активная - Спасская городская территория, где явка составила 28,05%, Черниговская - 27,5%", - добавила Камаева.

В ходе первого тура досрочных губернаторских выборов Приморья, прошедших 9 сентября, явка к полудню составила 12,62%.

Жители Приморского края в воскресенье, 16 декабря, на повторных выборах выберут губернатора региона.