МЧС сообщило о трех пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском возросло до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Пострадали три человека. Получили легкие ранения. Помощь оказана амбулаторно. Погибших нет", - сказали в пресс-службе.

Вертолет перевозил вахтовиков - 22 человека - из села Каргосок. Также на борту было три члена экипажа.

В свою очередь источник в службах транспортного надзора региона сообщил "Интерфаксу", что на борту аварийного Ми-8 находились сотрудники компании "Норд империал" (входит в состав индийской госкорпорации ONGC Videsh Limited (OVL). "Пассажиры - рабочие и специалисты ООО "Норд империал", - сказал он.

По его словам, предварительно, иностранцев на борту не было.

Вертолет перевозил вахтовиков с Майского месторождения, которое разрабатывает компания Imperial Energy, принадлежащая индийской ONGC Videsh.

Как сообщалось, Ми-8 совершил жесткую посадку на вертолетной площадке промзоны города Кедровый в Томской области. При этом у вертолета сломалось шасси, и он завалился на бок.