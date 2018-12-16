МЧС сообщило о трех пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском возросло до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
"Пострадали три человека. Получили легкие ранения. Помощь оказана амбулаторно. Погибших нет", - сказали в пресс-службе.
Вертолет перевозил вахтовиков - 22 человека - из села Каргосок. Также на борту было три члена экипажа.
В свою очередь источник в службах транспортного надзора региона сообщил "Интерфаксу", что на борту аварийного Ми-8 находились сотрудники компании "Норд империал" (входит в состав индийской госкорпорации ONGC Videsh Limited (OVL). "Пассажиры - рабочие и специалисты ООО "Норд империал", - сказал он.
По его словам, предварительно, иностранцев на борту не было.
Вертолет перевозил вахтовиков с Майского месторождения, которое разрабатывает компания Imperial Energy, принадлежащая индийской ONGC Videsh.
Как сообщалось, Ми-8 совершил жесткую посадку на вертолетной площадке промзоны города Кедровый в Томской области. При этом у вертолета сломалось шасси, и он завалился на бок.
Группа компаний Imperial Energy входит в состав индийской государственной корпорации ONGC Videsh Limited (OVL). Imperial Energy включает в себя группу самостоятельных предприятий, работающих на территории Томской области, в том числе два нефтегазодобывающих предприятия (ООО "Норд Империал" и ООО "Альянснефтегаз") и сервисные предприятия (ООО "Рус Империал Груп" и ООО "Империал Фрак Сервис", 50% активов которой принадлежит Imperial Energy, и др.).