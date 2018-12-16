В Приморье обработали 99% протоколов на выборах губернатора

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Врио главы Приморского края Олег Кожемяко по итогам обработки более 99% протоколов на выборах главы региона набирает 61,79% голосов избирателей, его соперник от ЛДПР Андрей Андрейченко - 25,23%.

Соответствующие данные предварительных итогов голосования размещены на сайте Центризбиркома РФ в воскресенье. Таким образом, Кожемяко побеждает в губернаторской гонке.

За кандидата от "Партии Роста" Алексея Тимченко свои голоса отдали 5,18% избирателей, а Розу Чемерис, которая баллотируется от партии "За женщин России" поддержали 3,81% избирателей.

На данный момент обработано 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий.