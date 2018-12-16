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Избирком Приморья 18 декабря объявит победителя выборов губернатора

Есть обновление от 20:10

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Приморского края во вторник, 18 декабря, подведет итоги повторных выборов губернатора региона, сообщил в ночь на понедельник (время Владивостока - ИФ) журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.

"Мы рассчитываем, что все протоколы, что подписаны и что предстоит подписать, будут доставлены в краевую избирательную комиссию сегодня ночью и завтра. Ели задержек не будет, то послезавтра избирком планирует подвести итоги и объявить победителей", - сказал Шевченко.

Более точная информация о предстоящем заседании будет объявлена позднее. Оно будет открытым.

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Также член ЦИК пояснил, что быстрый подсчет результатов голосования обусловлен тем, что в избирком не поступило ни одной жалобы. "Это дало возможность ТИКам оперативно подвести итоги", - отметил он.

Шевченко уточнил, что из 38 ТИКов 27 - почти две трети - уже подвели итоги выборов.

По итогам подсчета 96,3% протоколов явка составила 46,42%. "Это выше, чем в ходе первого и второго тура выборов в сентябре", - отметил Шевченко.

По данным ЦИК, врио главы Приморского края Олег Кожемяко по итогам обработки более 97,45% протоколов на выборах главы региона набирает 61,71% голосов избирателей, его ближайший соперник от ЛДПР Андрей Андрейченко - 25,29%.

За кандидата от "Партии Роста" Алексея Тимченко свои голоса отдали 5,18% избирателей, а Розу Чемерис, которая баллотируется от партии "За женщин России", поддержали 3,82% избирателей.

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Теги: Приморский край, ЦИК

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