Число погибших при обрушении крыши в Дзержинском выросло до двух человек

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - До двух человек возросло число погибших в результате обрушения кровли на заводе в подмосковном Дзержинском, сообщает МЧС.

Перекрытия на заводе ООО "Техно групп" рухнули во время ремонта, уточнили в пресс-службе ведомства.

"При проведении ремонтных работ произошло обрушение бетонных перекрытий на площади 130 кв м в 1-этажном производственном здании ООО "Техно групп" на улице Академика Жукова, д.2, где осуществлялось производство теплообменных устройств и холодильного оборудования", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что как минимум четверым пострадавшим в результате инцидента потребовалась госпитализация.