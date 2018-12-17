Кровля производственного здания обрушилась в подмосковном Дзержинском

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В городе Дзержинский (Московская область) обрушилась кровля производственного здания, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"Под завалами от четырех до восьми человек. Все живы, однако получили травмы", - сказали в главке.

Между тем, источник в службе скорой помощи сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, состояние пострадавших тяжелое. "Люди нуждаются в скорейшем деблокировании и госпитализации. Состояние тяжелое. Однако пострадавшие подают признаки жизни", - сказал источник.

Кровля обрушилась на площади 170 квадратных метров. Общая площадь здания составляет 1600 квадратных метров.

"По предварительным данным, кровля обрушилась под тяжестью снега", - сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.