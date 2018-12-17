Один человек погиб при обрушении кровли в Дзержинском

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб при обрушении кровли производственного здания в подмосковном Дзержинском, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"Извлечено 5 пострадавших, один из них погиб. Под завалами могут находиться еще два человека", - сказали в главке.

В пресс-службе местной администрации сообщили, что на кровле велись ремонтные работы, что и могло стать причиной ЧП. Ранее сообщалось, что крыша, состоящая из бетонных плит, могла рухнуть под тяжестью снега. Обрушение произошло на площади 170 кв.м..

Здание принадлежит производителю холодильного оборудования ООО "Техногрупп".