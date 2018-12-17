СПЧ предложил ввести статью о пытках в Уголовный кодекс России

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ предлагает Минюсту и МВД выделить пытки в отдельную статью Уголовного кодекса.

"Минюсту России, МВД России проработать вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части введения нового состава должностного преступления - "Пытки"", - говорится в рекомендациях СПЧ, опубликованных на сайте Совета.

В Совете отмечают, что это должно быть сделано в целях приведения уголовного законодательства РФ в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В СПЧ также предлагают установить новую меру пресечения для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых - помещение в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД России.

Кроме того, в отношении иностранных граждан, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, предлагается установить новый вид уголовно-правового воздействия - выдворение за пределы РФ с согласия потерпевшего и при отсутствии у выдворяемого членов семьи, проживающих в стране.

Совет также предлагает МВД и Минюсту создать дома ребенка для детей в возрасте до трех лет в колониях-поселениях, в которых отбывают наказание женщины.

Среди других предложений правозащитников - отмена ограничения на телефонные переговоры для лиц, находящихся в помещениях камерного типа, а также ограничение применения такого вида дисциплинарного наказания, как помещение в ШИЗО. "Установить, что осужденный не может быть помещен в штрафной изолятор более чем на 60 суток в течение года, при этом перерыв между водворениями в ШИЗО не может быть менее трех суток", - говорится в рекомендациях.

Помимо этого, в СПЧ рекомендуют предоставить право беспрепятственного посещения мест лишения свободы и СИЗО председателю Совета, а также, по доверенности соответствующего уполномоченного, сотрудникам аппаратов региональных уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей.

В Уголовном кодексе РФ пытки не рассматриваются как самостоятельный вид преступления. Наказание за действия с применением пыток назначается по совокупности преступлений.