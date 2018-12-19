В СПЧ создана комиссия по контролю за правоохранительными органами

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Член Совета по правам человека (СПЧ), руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил о создании в Совете новой комиссии.

"По моей инициативе в рамках Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека создана Постоянная комиссия по контролю за правоохранительными органами", - сообщил он "Интерфаксу".

По словам Чикова, председателем комиссии выбран глава межрегиональной общественной организации "Комитета против пыток" Игорь Каляпин.

"Будем специально заниматься темой пыток в ФСБ, МВД, ФСИН и других органах", - пообещал Чиков.