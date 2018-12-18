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МЧС обнаружило грубые нарушения пожарной безопасности в крупнейших ТЦ Иркутска

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Нарушения требований пожарной безопасности выявлены в торгово-развлекательных центрах (ТРФ) "Комсомолл" и "Сильвермолл" Иркутска после жалоб посетителей, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Заблокированные двери, загроможденные пути эвакуации - это то, на что обратили внимание бдительные граждане, посетив два крупнейших иркутских ТРЦ в день больших скидок - "черную пятницу" (23 ноября - ИФ). На телефон доверия ГУ МЧС поступила масса звонков, которые послужили поводом для проведения внезапной проверки", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, проверка подтвердила нарушения. Так, в "Комсомолле" были загромождены эвакуационные пути и выходы на первом этаже здания - в коридорах, предназначенных для свободного перемещения посетителей, выставлено торговое оборудование. В "Сильвермолле", помимо размещенных на путях эвакуации призового автомобиля, наряженных елок и торговых "островов", оказались закрытыми на замок ведущие на улицу двери.

"На следующий день, при повторной проверке, выяснилось, что нарушения не были устранены, несмотря на выданные предписания. Торговые центры продолжали работать с перекрытыми путями эвакуации, что в случае пожара могло создать угрозу жизни людей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, устранение нарушений не требовало от ТРЦ финансовых затрат и времени.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС, собственник ТРЦ "Комсомолл" за нарушение требований пожарной безопасности оштрафован на 150 тыс. рублей, и еще на 150 тыс. рублей - за невыполнение предписания, материалы переданы в суд.

"В отношении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность ТРЦ "Сильвермолл", в настоящее время проводится административное расследование", - сказал сотрудник пресс-службы.

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Теги: Иркустк, МЧС

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