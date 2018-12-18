Госдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий административную ответственность за вовлечение подростков в незаконные митинги в виде ареста до 15 суток и штрафа до 500 тыс. рублей, при повторном нарушении - до 30 суток ареста и до 1 млн рублей штрафа.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется нормой, которая гласит, что "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей".

В соответствии с поправками отвечать будут организаторы несанкционированного митинга.

Повторное совершение такого правонарушения будет караться повышенной административной ответственностью: штраф для граждан составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток; для должностных лиц - от 200 тысяч до 600 тысяч рублей; для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей.

"Рассмотрение дел о проектируемых административных правонарушениях будет отнесено к исключительной компетенции судей. Протоколы о данных административных правонарушениях будут составляться должностными лицами органов внутренних дел (полиции)", - говорится в пояснительных материалах.

Авторы законопроекта считают, что он направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях и оберегает их жизнь и здоровье.

Один из авторов - депутат-"единоросс" Евгений Ревенко отметил, что за последние два года была проведена серия несанкционированных акций с широким вовлечением в них подростков. По данным МВД, за 2017 года были задержаны 475 несовершеннолетних, только за одну акцию в мае 2018 года были задержаны 223 подростка.