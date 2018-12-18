Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также их соучастников, обвиняемых в хулиганстве, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановление Тверского суда Москвы от 5 декабря оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья Любовь Николенко.

Футболисты останутся в СИЗО до 8 февраля.

В ходе рассмотрения апелляции адвокаты Александра Кокорина приобщили к материалам дела выводы спортивного психолога "Зенита". В заключении психолога отмечается, что из-за частых перелетов у спортсмена мог быть нарушен график сна, а волнение перед матчем и утомление после выездных мероприятий могли "способствовать ситуативной агрессивности" Кокорина.

"Он находился в стрессовой ситуации длительное время и не был обучен к переведению агрессии в более мягкую форму", - говорится в заключении психолога.

Футболисты под арестом

5 декабря Тверской суд Москвы продлил до 8 февраля срок ареста четверым обвиняемым в хулиганстве и побоях: полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину и их знакомому Александру Протасовицкому.

Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и их приятелю Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), младшему брату игрока петербургского клуба Кириллу Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на улице Большой Никитской.