Судья получила письмо с угрозой убийством в случае продления ареста Мамаеву и Кокорину

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - При рассмотрении апелляционной жалобы о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с угрозами и требованием отпустить спортсменов на свободу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг (...). А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни...", - процитировали в пресс-службе суда текст письма с сохранением орфографии и пунктуации.

В Мосгорсуде отметили, что информация об угрозах передана в ГУ МВД России по Москве для проверки и принятия незамедлительных и необходимых мер реагирования по обеспечению безопасности судей. "Также в настоящее время решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Вместе с тем, в Мосгорсуде напомнили о недопустимости оказания давления на суд.

Ранее во вторник Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО Мамаева, Кокорина и их соучастников - Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Они останутся под арестом до 8 февраля. Футболистам и Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а Кириллу Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.