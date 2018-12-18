Военные показали Путину захваченное у сирийских боевиков оружие

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в комплексе зданий Минобороны РФ осмотрел выставку образцов вооружений и техники, захваченных у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирии.

В частности, главе государства показали стенд с трофейным холодным и огнестрельным оружием. На нем представлены 97 видов оружия - от пистолетов до снайперских винтовок и гранатометов - из 18 стран мира, в том числе из Австрии, Бельгии, Великобритании, США, Израиля, СССР и Франции.

Кроме того, Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу ознакомился с пунктом управления боевиков, оснащенным цифровыми и модульными радиостанциями, оборудованием для ip-телефонии.

Президенту показали и комплекты гуманитарной помощи, поставляемой в Сирию Всемирной продовольственной программой ООН и Международным комитетом Красного Креста, которые, тем не менее, были найдены в схронах боевиков.

Отдельно Путин и Шойгу остановились возле образцов самодельных взрывных устройств, изготавливаемых участниками незаконных вооруженных формирований. Некоторые из них были замаскированы под детские игрушки, банку пива, камни и другие предметы. Также на стенде был представлен "джихад-мобиль" - бронированный гражданский внедорожник, начиненный взрывчаткой.

Следующая часть выставки посвящена работе российской военной полиции в Сирии, имеющейся в их распоряжении технике и экипировке. Там же были представлены изъятые у боевиков документы, анкеты, экстремистская литература, флаги запрещенных организаций.

Отдельная часть выставки отведена под беспилотные летательные аппараты, сбитые российскими военными в Сирии. Значительная часть беспилотников была изготовлена кустарно из дерева, пенопласта и запчастей, купленных в специализированных магазинах. Тем не менее, среди использовавшейся боевиками техники был и произведенный в США ударный беспилотник.

Путину показали и обнаруженную у боевиков установку для кустарного производства отравляющих веществ, в том числе и иприта, а также крупнокалиберные гаубицы, способные стрелять баллонами с отравляющими веществами.

Как рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, принято решение о переносе в будущем экспозиции в парк "Патриот" для обучения на трофейных образцах курсантов военных вузов. Также с ней смогут ознакомиться и простые посетители парка.