Путин заявил о кратном увеличении потенциала армии с новейшим российским оружием

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Новейшее российское оружие защитит страну от агрессии и обеспечит стабильность в мире на десятилетия, заявил президент России Владимир Путин.

"Это оружие кратно, именно кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия, укрепляет баланс сил, а значит, стабильность в мире. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны РФ во вторник.

Он отметил, что испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" прошли успешно. "Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором я говорил в Послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и успешные испытания "Сармата", - сказал Путин.

Также он напомнил о том, что в России начал нести опытно-боевое дежурство гиперзвуковой авиакомплекс "Кинжал", также была проведена отработка практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет".

Кроме того, Путин сообщил о значительном укреплении российской ядерной триады. "Доля современного вооружения здесь составляет уже 82%", - сказал президент.