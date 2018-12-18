Шойгу анонсировал поступление новых беспилотников-разведчиков в войска в 2019 году

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Новые разведывательные беспилотники начнут поступать в войска в 2019 году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник.

"Завершается создание беспилотных разведывательных ударных комплексов средней дальности. Со следующего года они начнут поступать в войска", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в рамках выполнения гособоронзаказа в войска ежегодно поступают более 300 летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия. "Их число в Вооруженных силах превысило 2100 единиц", - сказал Шойгу.