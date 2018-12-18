Минобороны России рассказало о разворачивании еще одной дивизии ПВО в Арктике

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россия развернет еще одну дивизию ПВО в Арктике, успешно решает задачи по строительству там объектов для военных, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В ходе создания инфраструктуры в Арктике завершено строительство 20 сооружений для возобновления полетов на аэродроме "Североморск-1". На нем реконструирована взлетно-посадочная полоса, которая оснащена современными средствами радиотехнического и светотехнического обеспечения полетов",- сказал Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства во вторник.

Он отметил, что на острове Земля Александры построено 59 зданий для радиолокационного отделения и пункта наведения авиации.

"Начато строительство блочно-модульного городка в поселке Тикси для размещения третьей дивизии ПВО Северного флота, формируемой в следующем году", - заявил министр обороны.