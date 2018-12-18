Запуск "Союза" во французской Гвиане отложен из-за ветра

Спутник весом 3,5 тонны предполагается вывести на солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 800 километров с помощью третьей ступени российской ракеты - разгонного блока "Фрегат".

CSO-1 является первым из трех новейших спутников французской военной орбитальной группировки оптико-электронной разведки, которые должны заменить прежние аппараты аналогичного типа Helios 2A и Helios 2B, которые были запущены в 2004 и 2009 годах. Предполагается, что CSO-1 позволит получать изображения поверхности Земли с разрешением в 35 сантиметров.

Спутник создан европейской компанией Airbus Defence and Space по заказу французского военного ведомства. Срок его службы рассчитан на 10 лет. Планируется, что второй аналогичный спутник будет также запущен ракетой "Союз СТ-Б" с космодрома Куру в 2021 году. Его планируется вывести на орбиту высотой 480 километров, что позволит получать еще более детальные изображения - с разрешением 20 сантиметров. Третий спутник, который создается при финансовом участии Германии, уже будет запущен с помощью французской ракеты-носителя "Ариан-6".

Общая стоимость программы по созданию и выводу на орбиту трех разведывательных спутников третьего поколения оценивается в $1,5 млрд.

При этом Франция заключила соглашения с правительствами Германии, Швеции и Бельгии о предоставлении им данных, которые будут получать спутники CSO. Аналогичное соглашение в ближайшее время будет также подписано и с Италией.

Это уже 20-й старт ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане с 2011 года на основе межправительственного соглашения между Россией и Францией.