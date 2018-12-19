С космодрома Куру стартовала ракета "Союз" с французским разведывательным спутником

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российская ракета-носитель "Союз СТ-Б" с разведывательным спутником CSO-1 военного ведомства Франции в среду стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила компания Arianespace, обслуживающая запуски с космодрома.

Спутник весом 3,5 тонны предполагается вывести на солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 800 километров третьей ступенью российской ракеты - разгонным блоком "Фрегат".

Запуск первоначально планировался на 18 декабря. Но из-за сильного ветра в районе космодрома он был отложен на сутки.

CSO-1 является первым из трех новейших спутников французской военной орбитальной группировки оптико-электронной разведки, которые должны заменить прежние аппараты аналогичного типа Helios 2A и Helios 2B, которые были запущены в 2004 и 2009 годах. Предполагается, CSO-1 позволит получать изображения поверхности Земли с разрешением в 35 сантиметров.

Спутник создан европейской компанией Airbus Defence and Space по заказу французского военного ведомства. Срок его службы рассчитан на 10 лет. Второй аналогичный спутник будет так же запущен ракетой "Союз-СТ" с космодрома Куру в 2021 году. Его планируется вывести на орбиту высотой 480 километров, что позволит получать еще более детальные изображения - с разрешением 20 сантиметров. Третий спутник, который создается при финансовом участии Германии, уже будет запущен с помощью французской ракеты-носителя "Ариан-6".

Общая стоимость программы по созданию и выводу на орбиту трех разведывательных спутников третьего поколения оценивается в $1,5 млрд.

Правительства Франции заключило соглашения с правительствами Германии, Швеции и Бельгии о предоставлении данных, которые будут получать спутники CSO. Аналогичное соглашение в ближайшее время будет подписано и с Италией.

Это уже 20-й старт ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане с 2011 года на основе межправительственного соглашения между Россией и Францией.